كشفت الشركة المصریة للاتصالات، عن تنفیذھا نقلة نوعیة جدیدة في خدمات الإنترنت فائق السرعة في مصر، وذلك في إطار مشروع ضخم لتطویر قدرات الشبكات ورفع جودة خدمات الإنترنت.

وانتهت المرحلة الأولى من المشروع في یونیو الماضي، برفع الحد الأقصى لباقات الإنترنت فائق السرعة لتبدأ من 30 میجابیت في الثانیة بدلاً من 5 میجابیت في الثانیة لتمكین العملاء من الاستمتاع بأقصى سرعة تتیحھا الشبكة على الفور ولمدة شھرین بدون أي زیادة في السعر.

وقالت الشركة المصریة للاتصالات، في بيان، أنها عملت على زیادة سعة الباقات المقدمة للعملاء لتتماشى مع السرعات والجودة الجدیدة لخدمات الإنترنت، وتلبي الزیادة المستمرة في معدلات الاستخدام، ویحصل العمیل على السرعات الجدیدة بسعر أقل للجیجابیت مقارنة بالأسعار الحالیة الناتجة عن زیادة السرعة، كما راعت في تصمیم الباقات الجدیدة أن تحقق للعمیل میزة تجاریة.

وأشارت إلى أنها وضعت خطة عمل متكاملة لتطویر البنیة التحتیة على مستوى جمیع محافظات الجمھوریة من خلال تطویر وتوسیع كلا من الشبكة الدولیة والشبكة الرئیسیة وشبكات التراسل وكذلك الشبكة الضوئیة، بالتوازي مع رفع كفاءة الشبكة الأرضیة لجمیع العملاء الحالیین تدریجیا. وكانت الشركة المصریة للاتصالات قد أطلقت خطة عمل مكثفة لضغط زمن تنفیذ مشروع تطویر كفاءة البنیة التحتیة وتحسین الشبكات لعامین بدلاً من 4 أعوام، وذلك للانتھاء منھ في 2020، حیث رصدت الشركة استثمارات بنحو 17 ملیار جنیه لعامي 2019 و2020، بالإضافة إلى الاستثمارات التي تم ضخھا منذ عام 2014 بالفعل والمقدرة بقیمة 26 ملیار جنیه خلال السنوات الخمس الماضیة لیبلغ إجمالي الاستثمارات 43 ملیار جنیه.

وقال عادل حامد العضو المنتدب والرئیس التنفیذي للمصریة للاتصالات، إن التطورات التي شھدتھا البنیة التحتیة ورفع كفاءة الشبكات الرئیسیة خلال العام الماضي تعكس التزامنا بتحسین جودة الخدمة والشبكة في وقت قیاسي بما یحقق رضا عملائنا، وھي عملیة صعبة ارتكزت على مجھود سنوات لتطویر البنیة التحتیة للشركة.

وتابع العضو المنتدب: "أسهمت النقلة النوعیة الأخیرة في زیادة السرعات لقطاع كبیر من العملاء، ولا زلنا نعمل على تقدیم المزید اعتمادًا على مجھودات العاملین بالمصریة الاتصالات الذین كانوا أساس تحقیق ھذا النجاح الكبیر باجتھادھم وتفانیھم في عملھم".

وأضاف العضو المنتدب: "نجاح المصریة للاتصالات في تحقیق تلك الطفرة الھائلة في مجال خدمات الإنترنت یعزز قیادتھا وریادتھا لسوق الاتصالات في مصر والمنطقة، بما یساھم في تغییر حیاة عملائھا بشكل خاص والمجتمع المصري بشكل عام، ونحن مستمرون في تحسین وتطویر شبكتنا طبقا لأحدث التقنیات العالمیة، وقد تم وضع خطة عمل لسرعة الانتھاء من ھذا المشروع قبل نھایة العام المقبل 2020."