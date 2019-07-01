فيديو| أشرف زكي وخالد النبوي يشاركان في تشييع جنازة الفنان الراحل عزت أبو عوف

شُيع جثمان الفنان الراحل عزت أبو عوف من مسجد السيدة نفيسة، عقب صلاة الظهر، بمشاركة عدد من نجوم الفن، وكان أبرزهم أشرف زكي، والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وخالد النبوي، ويسرا اللوزي، ومحمد مرزبان.

وتوفي الفنان الكبير عزت أبو عوف، في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عمر ناهز 70 عاما، بعد صراع مع المرض.

آخر ظهور

كان آخر ظهور للفنان الراحل إعلان إحدى شركات الاتصالات أمام الفنان عمرو دياب، في شهر رمضان الماضي.

وترأس الراحل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لفترة، وقدّم عددا من الأفلام والمسلسلات الناجحة، بينها أفلام "اضحك الصورة تطلع حلوة، عمر وسلمى، الجزيرة، وليلة البيبى دول"، ومسلسلات "عباس الأبيض في اليوم الأسود، ظل الرئيس، أميرة في عابدين، وعفاريت عدلي علام"، كما قدَّم الموسيقى والألحان لعدد من الأعمال بينها حكاية ميزو، في الصيف الحب جنون، والدخول بالملابس الرسمية، كما أسس فرقة "فور إم" مع شقيقاته.