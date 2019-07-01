طالبت النائبة داليا يوسف عضو مجلس النواب، اللجان البرلمانية المختصة بدعوة الدكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، الأسبوع المقبل ، لعرض رؤيتها حول تطبيق مبادرة "حياة كريمة"، والتي تعد أحد ركائز مظلة الحماية الاجتماعية للفئات من محدودى الدخل.

وقالت عضو مجلس النواب لـ"الوطن": "بموجب الجدول الزمني الذي أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي، تنطلق فعاليات تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة في يوليو الجاري، والتي تستهدف اختيار القرى الأكثر احتياجا طبقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والبدء بـ75 قرية من إجمالي 277 من القرى الأكثر احتياجًا لتطبيق المرحلة الأولى".

وشددت على ضرورة استيضاح عدد المناطق المستهدفة من هذة المبادرة والأسس التي جرى على أساسها اختيار المستفيدين ومصادر تمويل هذه المبادرة وطبيعة المساعدات التي يجرى تقديمها، وإمكانية مساهمة المجتمع المدني في تفعيلها.