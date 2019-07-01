يبدأ مكتب التنسيق بجامعة الزقازيق أعماله لاختبارات القدرات الرياضية والفنية والموسيقية السبت المقبل، والتي تستمر حتى الخميس.

وقال الدكتور خالد عبد الباري رئيس الجامعة، إنه تيسيراً على الطلاب وفي إطار منظومة الحكومة الإلكترونية التي تدعمها الدولة بجميع أجهزتها، سوف يستقبل المكتب طلاب الثانوية العامة بقسميها الأدبي والعلمي بمعامل الحاسبات بمبنى تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس أمام مبنى الإدارة العامة للجامعة.

وأضاف أن ذلك لإتاحة الفرصة للتسجيل لاختبارات القدرات إلكترونيا بكليتي التربية الرياضية بنين وبنات، وكلية التربية النوعية لشعبتي التربية الفنية والتربية الموسيقية، من الساعة 9 صباحا وحتى الـ3 عصرا يوميا خلال الفترة المقررة، بما فيها أيام الجمع والسبت، وأيام العطلات من خلال متخصيين في شؤن التعليم والطلاب ومعامل الحاسب الآلي.