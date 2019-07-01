تنظم كلية العلوم جامعة الزقازيق المؤتمر الدولي الرابع عشر لعلوم البيئة، تحت عنوان "العلوم الأساسية وتطبيقاتها لحماية البيئة والتنمية المستدامة"، وذلك يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو الجاري، بمشاركة وحضور باحثين ومتخصصين من مختلف الجامعات المصرية والعربية، تحت رعاية الدكتور خالد حسن عبد الباري رئيس الجامعة، والدكتور عثمان شعلان نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال محمد أحمد فؤاد العراقي عميد الكلية ورئيس المؤتمر، إن الكلية تحرص على تنظيم المؤتمر سنويًا إيمانًا بدورها في خدمة المجتمع المحلي والدولي، تماشيًا مع الاهتمام العالمي بالبيئة والمحافظة عليها من خلال عرض للأبحاث والتجارب العملية في مجالات البيئة، وكيفية الحد من تلوثاتها بطرق آمنة، كما يعد المؤتمر فرصة لتعزيز التعاون بين المتخصصين والأطراف المعنية المشاركة من مختلف الجامعات المصرية والعربية.

وأضاف الدكتور جمال عنان وكيل الكلية لشؤون البيئة، ومقرر المؤتمر أن المؤتمر سيناقش عدة محاور حول التقنيات العلمية لتدوير المخلفات، ومعالجة مياه الصرف الصحي والصرف الصناعي، ومقاومة التصحر، والأساليب العلمية الحديثة للاستفادة من المخلفات الزراعية، والتلوث البيئي وأثره على الثروة السمكية، بالإضافة إلى الطاقة المتجددة، ومقاومة ظاهرة الاحتباس الحراري، والأساليب العلمية للتنمية المستدامة، ومقاومة الأوبئة، ووقاية الإنسان والنبات والحيوان، والتخلص من الملوثات البيئية باستخدام الكائنات الدقيقة.