قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تتعاون مع القطاع الخاص في كافة المجالات، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تشجع الاستثمارات الأجنبية، متابعة: "مصر سوق كبير لكافة المستثمرين وبها قوة بشرية كبيرة قابلة للنمو".

جاء ذلك خلال توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التضامن الاجتماعي ببرامج "فرصة وسكن كريم والأسر المنتجة"، و شركة "ماف" لتجهيز و إدارة "الهايبر ماركتس"، اليوم .

وأضافت "والي"، أن مذكرة التفاهم تشمل ثلاث محاور للعمل عليها، المحور الأول يتمثل في توفير ألف فرصة عمل للشباب الباحثين عن وظائف والراغبين في العمل من مستفيدي برنامج "فرصة"، ومشروع "تكافل وكرامة" في الوزارة في إطار استغلال الإمكانات والموارد المتاحة لدى الطرفين.

وقالت إن المحور الثاني يعمل على دعم برنامج "سكن كريم" عبر وضع صناديق للتبرع في 44 فرع لشركة "ماف" لتجهيز وإدارة "الهايبر ماركتس" لتيسير تبرع زوار الفروع لبرنامج "سكن كريم"، مشيرة إلي أن المحور الثالث والأخير يتضمن دعم الأسر المنتجة من خلال عرض منتجاتهم في 6 فروع للشركة.

وأوضحت "والي"، أن مذكرة التفاهم يستمر العمل بها على مدى عامين في إطار تنفيذ استراتيجية عمل وزارة التضامن الاجتماعي، والتي ترتكز على محاور الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية، والتي تضع الشباب والمرأة في مقدمة الفئات المستهدفة من عمل الوزارة.

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