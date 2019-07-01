انتهت مراسم دفن الفنان الراحل عزت أبو عوف، في مقابر "آلـ راتب" بمنطقة المجاورين، قبل قليل، بحضور عدد من نجوم الفن.

وغيّب الموت الفنان عزت أبوعوف، في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عمر ناهز 70 عاما بعد صراع مع المرض، وشيّعت جنازة الراحل، عقب صلاة الظهر، من مسجد السيدة نفيسة، ودُفن في مقابر آل راتب بمنطقة المجاورين.

كان آخر ظهور للفنان الراحل إعلان إحدى شركات الاتصالات أمام الفنان عمرو دياب، في شهر رمضان الماضي.

وترأس الراحل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لفترة، وقدّم عددا من الأفلام والمسلسلات الناجحة، بينها أفلام "اضحك الصورة تطلع حلوة، عمر وسلمى، الجزيرة، وليلة البيبى دول"، ومسلسلات "عباس الأبيض في اليوم الأسود، ظل الرئيس، أميرة في عابدين، وعفاريت عدلي علام"، كما قدَّم الموسيقى والألحان لعدد من الأعمال بينها حكاية ميزو، في الصيف الحب جنون، والدخول بالملابس الرسمية، كما أسس فرقة "فور إم" مع شقيقاته.