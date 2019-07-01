شنت اليوم مديرية الطب البيطري بالمنيا، حملة تفتيشية مكبرة على أسواق عرض وبيع اللحوم في مراكز المنيا، بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بضبط الأسواق والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر، والحفاظ على صحة و سلامة المواطنين.

وقال الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري، إن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية حررت خلال الحملة 14 محضرا، بإجمالي 175 كجم لحوم ودواجن فاسدة قبل تداولها بالأسواق وبيعها للمواطنين.

وقال مدير مديرية الطب البيطري إنه تمت مصادرة كافة المضبوطات وفقاً للشروط والضوابط الصحية والبيئية المتبعة، وتحويل الأمر للنيابات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

وأكد مدير الطب البيطري استمرار الحملات التفتيشية بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة، للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة بهدف تشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم، والقضاء على الغش التجاري حرصا على الصالح العام.