أعلن الشيخ جمال عبد الحميد إبراهيم وكيل معهد أزهري في المنيا، وعضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، اليوم، عن إنشاء فرع للمنظمة داخل محافظة المنيا، داعيا جميع خريجي الأزهر للانضمام إلى فرع المنظمة التي يقودها فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

أوضح أن مقر المنظمة سيكون داخل المنطقة الأزهرية بالمحافظة تحت قيادة ورعاية الدكتور أحمد محمد طلب رئيس المنظمة في المحافظة، وأحمد نوح عبد الحفيظ وكيلا للفرع.

وقال إن فرع المنظمة، سيقيم دورات تدريبية لخريجي الأزهر، وسيوقع بروتوكولات تعاون مع مديرية الشباب والرياضة لتنظيم رحلات ثقافية وتعليمية وترفيهية، وندوات دينية تستهدف معظم قرى ونجوع محافظة المنيا خاصة مع توجه المحافظة لاستهداف القرى الأكثر احتياجا بالندوات التثقيفية لدعم فكرة المواطنة وقبول الآخر.

وبين أن المنظمة ستعقد بروتوكلات تعاون مع جميع المديريات الخدمية من أجل عمل مبادرات لخدمة وتنمية المجتمع منها الإسعافات الأولية ونشر الثقافة، وسيتم التنسيق مع مديرية الأوقاف من أجل عمل ندوات وإلقاء خطب ودروس دينية تهدف إلى شرح صحيح الدين وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتنبذ العنف والتطرف والتخلي عن التشدد والمغالاة.

كما ستركز المنظمة على عقد المصالحات وإزالة الخلافات والاحتقانات العالقة بين الأهالي في كافة أرجاء المحافظة، والسعي نحو نشر روح الحب والألفة والتسامح والتآخي بين الجميع.