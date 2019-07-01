قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، إنّ إعلان القائد الأعلى للجيش التعبئة والنفير العام في البلاد، جاء ردًا على التهديدات التركية التي استهدفت الجيش الوطني بالمشاركة مع الميليشيات والخارجين عن القانون في القتال ضد قواته بمدينة غريان.

وأضاف بليحق في مدخلة هاتفية مع غرفة الأخبار بقناة الغد الإخبارية مع الإعلامية داليا نجاتي، أنّ القوات المسلحة وجّهت تحذيرات لأي بواخر أو سفن تركية تدخل المياه الإقليمية الليبية، فضلا عن إيقاف الرحلات الجوية بين ليبيا وتركيا بعدد من المطارات الليبية، لافتا إلى أنّ السلطات الليبية تتخذ الإجراءات الأمنية اللازمة، ولم يعد لديها ثقة بأي تركي على الأراضي الليبية، إذ يعمل بعضهم في التجسس على الأجهزة الأمنية.

وكان القائد الأعلى للجيش الليبي رئيس البرلمان عقيلة صالح، أعلن التعبئة والنفير العام في البلاد في مواجهة التهديدات التركية، وألقت الحكومة الليبية القبض على تركيين اثنين بسبب دعم أنقرة للميليشيات في ليبيا، كما طالبت الخارجية التركية الجيش الليبي بالإفراج عن 6 أتراك محتجزين.