قال الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، اليوم، إنه ليس لديه علم باعتقال أي أتراك في ليبيا.

وأضاف المسماري، خلال تصريحات نقلتها "سكاي نيوز" عربية، أن تركيا تدعم جماعات إرهابية في ليبيا، مشددا على أن الجيش مستعد للوقوف في وجه أي تهديد.

وتابع: "في حال اعتقال أي شخص تركي سوف يصدر بيان رسمي لتوضيح الموقف"، موضحا أن تركيا تتدخل في شؤون المنطقة وتهدد الأمن الإقليمي.

وشدد المسماري على أهمية دور دول الجوار وجامعة الدول العربية لاتخاذ موقف من التهديدات التركية.

جاء ذلك ردا على اتهامات تركية لليبيا باعتقال 6 أتراك.