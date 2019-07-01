أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب تجاوز الحد الأقصى المسموح به في الاتفاق النووي، حسبما أفادت "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل.

كان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أكد أن إيران تجاوزت حد تخصيب اليورانيوم المنصوص عليه في الاتفاق النووي، حيث إنه تخطى 300 كيلوجرام.

وأوضح ظريف أن ذلك يأتي ضمن الخطط المعلنة سابقا لخفض التزامات إيران بالاتفاق النووي، وأن الإجراءات الأوروبية غير كافية، حسبما أفادت "روسيا اليوم".

وأشار إلى أن طهران ستقلص المزيد من التزاماتها النووية في السابع من يوليو الجاري.