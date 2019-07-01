يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنّ يسود البلاد غدًا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 25 37

شبين الكوم 24 36

طنطا 25 35

دمنهور 24 33

الإسكندرية 25 32

بلطيم 25 32

مطروح 25 30

بورسعيد 26 31

دمياط 25 30

الزقازيق 24 37

الإسماعيلية 24 36

السويس 25 36

العريش 22 32

شرم الشيخ 29 38

الغردقة 29 39

مرسى علم 28 37

الفيوم 26 38

بني سويف 26 38

المنيا 27 39

أسيوط 27 39

سوهاج 27 40

قنا 28 42

الأقصر 29 43

أسوان 30 43

درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 26 42

المدينة 26 42

الرياض 27 44

المنامة 32 40

أبو ظبي 30 41

الدوحة 31 44

الكويت 31 47

دمشق 14 36

بيروت 25 30

عمان 17 33

القدس 18 29