قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ستكون ثابتة إلى حد ما طوال أيام هذا الأسبوع، حيث ستتراوح ما بين 36 و37 درجة، ولكن ارتفاع نسب الرطوبة سيكون وراء شعور المواطنين بارتفاع درجات الحرارة.

وحذر "عبد العال"، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، على قناة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، من ترك المياه الغازية والعطور داخل السيارة، أو ملء تانك البنزين في السيارات، حتى لا تُسبب أي خطورة على صاحبها، حيث أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة قد يؤدي إلى انفجار إطارات السيارات، ولكن درجة الحرارة في مصر ستكون طبيعية، ولن تصل لذلك.

وطمئن رئيس هيئة الأرصاد، المصريين والجماهير التي تذهب إلى الاستادات لحضور مباريات كأس الأمم الأفريقية، موضحًا أن درجات الحرارة وقت مبارياتها تكون جيدة، "الجو بيكون لطيف"، على حد قوله.