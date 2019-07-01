التقى الدكتور علي عبدالعال والوفد البرلماني المرافق له، فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس الدوما الروسي، وذلك على هامش مشاركته في أعمال المنتدى الدولي الثاني للتطوير البرلماني والمنعقد في جمهورية روسيا الاتحادية.

وأعرب الدكتور علي عبدالعال عن تقديره للشراكة الاستراتيجية المتنامية بين مصر وروسيا والمتمثلة في تقارب رؤى البلدين حيال العديد من القضايا خاصة في منطقة الشرق الأوسط، مشيداً بالتنسيق السياسي والأمني بين البلدين الصديقين، والذى مثل إنعقاد اجتماع آلية 2+2 على مستوى وزيري خارجية ودفاع البلدين مؤخراً، بالإضافة لكثافة الزيارات الرسمية المتبادلة على مستوى زعيمي البلدين أحد أبرز مؤشراته.

وأكد عبدالعال، حرص الدولة المصرية على تعميق مجالات التعاون مع روسيا في شتى المجالات خاصة في المجال الإقتصادي حيث تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين زيادة مستمرة متمثلة في التوقيع على اتفاقية المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتى تؤسس لشكل جديد من التعان بين البلدين والذى يرتكز بالأساس على التصنيع المشترك، والذي سيمثل خطوة مهمة في نفاذ المنتجات المشتركة للبلدين إلى الأسواق الإفريقية والعربية والاتحاد الأوروبي دون عوائق جمركية.

على الصعيد البرلماني، أكد الدكتور علي عبدالعال حرص مجلس النواب المصري على تعميق التعاون مع البرلمان الروسي بغرفتيه بما يمثله ذلك من امتداد أصيل للشراكة الإستراتيجية المصرية الروسية في كافة المجالات، مؤكداً أن التعاون البرلماني الراسخ من شأنه أن يمثل آلية بناءة وجادة للحوار بين البلدين الصديقين في كافة المجالات.

من جانبه، رحب فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس الدوما الروسي بالأستاذ الدكتور على عبدالعال والوفد المرافق لسيادته، مثمناً مشاركة سيادته في أعمال ذلك المنتدى البرلماني الدولي الهام، مشيداً بمستوى التقارب الاستراتيجي المصري الروسي والذى ينعكس على تنسيق وتقارب رؤى البلدين الصديقين تجاه كافة القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وقال: نتطلع لزيادة التعاون البرلماني بما يتماشى مع التعاون على المستوى الرئاسي والحكومي.

على الصعيد الإقليمي، رحب رئيس مجلس الدوما الروسي برئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، مشيراً إلى اللقاء المهم الذي وضعا زعيمي البلدين في أكتوبر الماضي، أسساً لتعاون مصري روسي في أفريقيا.