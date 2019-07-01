مجدي الهواري: تذاكر "3 أيام في الساحل" بجدة أوشكت على النفاد

كشف المخرج مجدي الهواري، الشريك المؤسس لـ"كايرو شو" المنتجة لمسرحية "3 أيام في الساحل" بطولة الفنان محمد هنيدي، أن التذاكر الخاصة بجميع العروض المقرر تقديمها علي المسرح العربي في جدة بدءا من بعد غد الأربعاء أوشكت على النفاد بالكامل.

وأعرب "الهواري"، في بيانٍ له، عن سعادته البالغة بحجم الإقبال الذي فاق كل التوقعات حتى قبل أن تبدأ الحملات الدعائية بمدينة جدة، مشددًا على أن هذا ليس بغريب علي الجمهور السعودي الذواق والعاشق للفن الجيد بصفة عامة والموهوب محمد هنيدي فارس الكوميديا بصفة خاصة.

وأكد مخرج ومنتج المسرحية، أنَّ حجم الاحتفاء بالعمل في المملكة سواء على المستوى الشعبي أو الرسمي من خلال هيئة الترفيه وشركة "صلة"؛ يعكس طبيعة علاقات الأخوة المحبة المعتادة بين الشعبين المصري والسعودي.

مسرحية "3 أيام في الساحل" إخراج مجدي الهواري، وتأليف حاتم حسين، ويشارك هنيدي بطولتها نجوم الكوميديا بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد ثروت والنجوم مها أبو عوف، محمد محمود، ندى موسى وسامية الطرابلسي.