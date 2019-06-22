يستعد الفنان محمد هنيدي، للسفر إلى المملكة العربية السعودية، خلال الأيام المُقبلة، تمهيدًا لتقديم العرض المسرحي "3 أيام في الساحل"، وذلك ضمن فاعليات معرض "الزمن الجميل"، الذي يضم نخبة من الفنانين لعرض أحمل الفنون التقليدية والتراث الفني.

ويُقدم "هنيدي" العرض المسرحي، على أحد مسارح جدة، اعتبارًا من يوم 26 وحتى 29 يونيو الجاري، بمشاركة أبطال العرض.

" 3 أيام في الساحل"، بطولة محمد هنيدي، محمد محمود، أحمد فتحي، وندا موسى، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وسامية طرابلسي، ومها أبو عوف، ومحسن منصور، ومن تأليف حاتم حسين، وإخراج مجدي الهواري.