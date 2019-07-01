هواوي بعد يوم من رفع عقوبات أمريكا: نركز على عملنا فقط

ذكرت شركة هواوي في مصر، إن تركيزها الأكبر حاليا على العمل والتطور وإنتاج تكنولوحيات جديدة تخدم البشرية.

وأضاف جو سيو رئيس القطاع الفني للمؤسسات لشركة "هواوي" مصر، ردًا على سؤال لـ"الوطن"، اليوم خلال مؤتمر صحفي بشأن تأثير العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في وقت سابق على الشركة، ثم تراجعت عنها أمس، أنَّ الشركة "لم تلتفت إللا القرار، وركزت على استمرار العمل".

وتابع رئيس القطاع الفني للمؤسسات لشركة "هواوي" مصر: "نحن حاليًا هنا في القاهرة للإعلان عن أحدث التكنولوجيات العالمية، نحن نعمل فقط".

وجاء قرار وقف العقوبات على الشركة بعد محادثات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج، على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان التي عقدت قبل أيام، وعلق "ترامب" على المحادثات بأنها كانت "ممتازة".

وكان الرئيس الأمريكي هدد بفرض رسوم جمركية بقيمة 300 مليار دولار إضافية على الواردات الصينية، لكن بعد الاجتماع مع نظيره الصيني في أوساكا، تراجع "ترامب"، وأكد عدم تطبيق الرسوم الإضافية، واستمرار التفاوض مع بكين في الوقت الحالي.

وفيما يتعلق بأزمة شركة هواوي الصينية، والتي حظرتها أمريكا بسبب ما وصفه بمخاوف أمنية، أكد "ترامب" استعادة التعاون معها واستمرار الشركات الأمريكية في بيع التكنولوجيا لها، لكن "ترامب" قال إنه سيتم التعامل مع النزاع في نهاية المحادثات التجارية.