اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على هامش مشاركتها في اجتماع أبو ظبي للمناخ، مع أمينة محمد نائب مساعد السكرتير العام للأمم المتحدة، وناقشت مع المسؤولة الأممية التحول المرحلي الذي يحدث في الاتفاقيات الدولية البيئية في إطار دور مصر الحيوي الذي تلعبه باعتبارها الرئيس الحالي لاتفاقية التنوع البيولوجي، إضافة إلى قيادتها بالمشاركة مع إنجلترا بتحالف "التكيف والمرونة".

وناقشت "فؤاد" الملفات الفنية وكيفية مساعدة مصر في هذا التحول المرحلي الذي يسعى إليه السكرتير العام للأمم المتحدة، لإيمانه بالقضايا البيئية والتنموية، والتي يأتي على رأسها تغير المناخ، مؤكدة أن مصر تؤمن إيمانا كاملا بالعمل البيئي التنموي، وهو ما يدفعها للعمل بهمة ونشاط للحفاظ على حقوق الدول النامية، وعلى رأسها الدول الإفريقية، خاصة وأن مصر تترأس الاتحاد الإفريقي هذا العام، وهو ما يضاعف مسؤولياتها نحو القارة السمراء وشعوبها.

وأضافت "فؤاد" أن تحالف التكيف والمرونة الذي تترأسه مصر يحتاج إلى أن يعمل جنبا إلى جنب مع تحالف التمويل الذي تترأسه فرنسا، وتحالف الحلول المعتمدة على الطبيعة الذي تترأسه نيوزيلاندا حتى يتم تقديم حلول متكاملة تؤدي إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها الدول النامية، وخاصة المجموعات الأكثر تهديدا من الفقراء والمهمشين من نساء وأطفال وكبار السن.

وتطرقت وزيرة البيئة إلى أهمية تفعيل صندوق المناخ الأخضر لتوفير التمويل اللازم للدول النامية، وهو الهدف الرئيسي للصندوق الذي لم يتحقق لوجود بعض المعوقات.

وأكدت أن الاتفاقيات البيئية الدولية الخاصة بتغير المناخ والتصحر والتنوع البيولوجي، ترتبط جميعا في شيء مشترك، وهو سياسات وإجراءات ومشروعات التكيف مع تغير المناخ، وبالتالي التنسيق والتكامل بينها أمر حتمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما أكده رئيس الجمهورية في مبادرته التي األقها على هامش مؤتمر التنوع البيولوجي الـ14، الذي استضافته مصر في شرم الشيخ، وسوف تستكمله من خلال "تحالف التكيف".

وقالت أمينة محمد نائب مساعد السكرتير العام للأمم المتحدة، إنها تدرك أهمية دور مصر في هذا الملف، وأنها على قناعة بوجهة نظر مصر حول أهمية التكامل بين التحالفات، خاصة تحالفات التكيف والتمويل، فلا يمكن فعليا تنفيذ أي شيء إلا من خلال التمويل، وهو ما يرتبط أيضا بدور صندوق المناخ.