انتهت دورات مجالس إدارات الغرف التجارية عن الفترة المنتهية 2015 - 2019، أمس، وأصبحت حاليا دون مجالس إدارات وهيئات معتمدة رسميًا من وزارة التجارة والصناعة، نتيجة عدم إعلان الوزير المختص عن تعيين 50٪ من مجالس إدارات الغرف.

ووفقًا لقانون اتحاد الغرف التجارية فإن وزير التجارة والصناعة يمتلك صلاحية تعيين 50% من مجالس إدارات الغرف التجارية طبقا للقانون 189 لسنة 1951، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002.

وقالت مصادر باتحاد الغرف التجارية، إن عدم اتخاذ قرارات التعيين من جانب الوزير حتى الآن تسبب في أزمة داخل الاتحاد، وتعطيل مصالح التجار الأعضاء، فضلا عن خلق حالة "فراغ قانوني".

وأضافت المصادر، لـ"الوطن"، أن عمل مجالس إدارات الغرف التجارية السابقة الموجودة بالغرف قبيل إجراء الانتخابات انتهى رسميًا أمس على مستوى المحافظات، واعتبارا من 1 يوليو من المفترض أن تكون هناك مجالس إدارات جديدة للغرف.