قررت النيابة العامة إخلاء سبيل 3 تجار "جمال"، إثر اتهامهم بتعذيب الجمال أثناء تحميلها لسوق برقاش.

كانت أجهزة الأمن بالجيزة، تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمد عبدالتواب نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والمقدم سامح بدوى رئيس مباحث مركز إمبابة، ألقت القبض على 3 تجار في سوق برقاش، المخصص لبيع الجمال، على خلفية تعذيب الجمال أثناء تحميلها في الأسواق.

وقال مصدر أمني، إن الأجهزة الأمنية رصدت صورا على مواقع التواصل الاجتماعي تثبت تعرض عددا من الجمال للتعذيب، ما أثار غضب رواد المواقع، وطالبوا بمحاكمة المتسببين في تعذيب الجمال، وتحرر محضر بمعرفة المقدم سامح بدوي رئيس مباحث مركز إمبابة، وأحُيل إلى النيابة العامة للتحقيق.

كان فادي عزت، المصوِّر الصحفي بجريدة "الوطن"، كشف تفاصيل تعذيب الجمال في سوق برقاش بالجيزة، وتوثيقه الواقعة بمجموعة من الصور.

وقال "عزت"، خلال لقائه مع الإعلامية جيهان لبيب في برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، إنَّ سوق برقاش يعد مزارًا سياحيًا يذهب إليه البعض لالتقاط صور للمشاركة بها في المسابقات المختلفة.

وأوضح أنَّه ذهب إلى السوق في الصباح الباكر لالتقاط بعض الصور، ولاحظ انه قور وصول الجمال يبدأ أصحابها في ضربها بشدة لتوجيهها للمكان الذي توضع فيه.