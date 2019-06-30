ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على 3 تجار في سوق برقاش المخصص لبيع الجمال وذلك على خلفية تعذيب الجمال أثناء تحميلها في الأسواق.

وقال مصدر أمني إن الأجهزة الأمنية رصدت صورا على مواقع التواصل الاجتماعي تثبت تعرض عدد من الجمال للتعذيب، ما أثار غضب رواد المواقع، وطالبوا بمحاكمة المتسببين في تعذيب الجمال، وحُرر محضر بمعرفة المقدم سامح بدوي رئيس المباحث مركز إمبابة، وأحاله اللواء محمد عبدالتواب مدير البحث الجنائي، إلى النيابة العامة للتحقيق.

وكان فادي عزت المصوِّر الصحفي في جريدة "الوطن" كشف عن تفاصيل تعذيب الجمال في سوق برقاش بالجيزة وتوثيقه لذلك بمجموعة من الصور.

وقال عزت خلال لقائه مع الإعلامية جيهان لبيب في برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، إنَّ سوق برقاش يعد مزارًا سياحيًا يذهب إليه البعض لالتقاط صور للمشاركة بها في المسابقات المختلفة.

وأوضح أنَّه ذهب إلى السوق في الصباح الباكر لالتقاط بعض الصور ولاحظ أنَّ الجمال فور وصولها يبدأ أصحابها في ضربها بشدة لتوجيهها للمكان الذي سيتم وضعها فيه.