قال محمد فؤاد أبوالفضل الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في دبلوم الثانوية الصناعية نظام السنوات الثلاث نوعي، والحاصل على 99.1%، إنّه حقق هدفه الذي حدده منذ دخوله مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بقويسنا في المنوفية.

وأضاف أبوالفضل لـ"الوطن" أنّه اختار منذ البداية دخول المدرسة التي لا يوجد منها إلا 4 فقط على مستوى الجمهورية، إذ إنّها جديدة في مصر، وهو يرغب في طريق مختلف عن الثانوية العامة التي يلجأ لها معظم طلبة مصر، وتابع: "المدرسة تقبل مجموعا أعلى من الثانوية العامة".

وتابع الأول على الجمهورية في الدبلومات الفنية، أنّه حدد هدفه منذ البداية بالتفوق والحصول على مركز متقدم، للالتحاق بكلية الهندسة التي يحلم بها منذ طفولته، موضحا أنّه سيجتهد في الكلية ليصبح من الأوائل فيها كما اعتاد دومًا.

واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، نتيجة شهادة الدبلومات الفنية (الدور الأول) للعام الدراسي 2018/2019، وبلغ عدد أوائل الدبلومات الفنية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) هذا العام 31 طالبا وطالبة مقسمين إلى 24 طالبة و7 طلاب.