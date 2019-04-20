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الخطايا العشر لـ«الخطيب»

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الأئمة يصطفون أمام لجان كفر الشيخ: نقف في خندق الوطن

الأئمة يصطفون أمام لجان كفر الشيخ: نقف في خندق الوطن

الملتقي العربي والأفريقي للمتطوعين يطلق هاشتاج #ادخلوها_آمنين

الملتقي العربي والأفريقي للمتطوعين يطلق هاشتاج #ادخلوها_آمنين

تفاصيل مؤتمر "الوطنية للانتخابات": " ليس لدينا ما نخفيه"

تفاصيل مؤتمر "الوطنية للانتخابات": " ليس لدينا ما نخفيه"

"صحة جنوب سيناء" تنظم مسيرة لحث المواطنين على المشاركة في الاستفتاء

"صحة جنوب سيناء" تنظم مسيرة لحث المواطنين على المشاركة في الاستفتاء

استفتاء بروح الوحدة الوطنية.. مطران المنصورة يصوت في "مدرسة شيخ الأزهر"

استفتاء بروح الوحدة الوطنية.. مطران المنصورة يصوت في "مدرسة شيخ الأزهر"

بالصور| محافظ الإسماعيلية: 86 ألفا شاركوا بالاستفتاء حتى الـ3 عصرا

بالصور| محافظ الإسماعيلية: 86 ألفا شاركوا بالاستفتاء حتى الـ3 عصرا

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20 فيديو| حصيلة الساعات الأولى للاستفتاء.. مسؤولون ونجوم في أول الصفوف

20 فيديو| حصيلة الساعات الأولى للاستفتاء.. مسؤولون ونجوم في أول الصفوف

بالصور| وزراء في طوابير الاستفتاء: "لا تنازل عن الحق الدستوري"

بالصور| وزراء في طوابير الاستفتاء: "لا تنازل عن الحق الدستوري"

"ريد كاربت" في استقبال المواطنين أمام لجان تعديل الدستور بالتجمع

"ريد كاربت" في استقبال المواطنين أمام لجان تعديل الدستور بالتجمع

على نغمات "بشرة خير".. فتيات شبرا يرفعن أعلام مصر أمام لجان التصويت

على نغمات "بشرة خير".. فتيات شبرا يرفعن أعلام مصر أمام لجان التصويت

بالصور| حفيدة سحر نصر "أعز الولد".. "لينا" تميمة حظها ورفيقة المشروعات والاستفتاء

بالصور| حفيدة سحر نصر "أعز الولد".. "لينا" تميمة حظها ورفيقة المشروعات والاستفتاء

مدبولي والصندوق.. 3 مرات تصويت في "الإسكان" والأولى "رئيسا للوزراء"

مدبولي والصندوق.. 3 مرات تصويت في "الإسكان" والأولى "رئيسا للوزراء"

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