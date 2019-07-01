قال يوسف السيد عباده عبدالقادر الأول مكرر على مستوى الجمهورية، بالشهادة الفنية الصناعية نظام الخمس سنوات، وأحد طلاب مدرسة الشهيد شريف فتوح القماش الفنية المتقدمة بمحافظة الدقهلية، إنّه لا يجد كلمات تعبر عن مدى سعادته بعد سماعه خبر نجاحه، وتحقيقه المركز الأول بالجمهورية.

وأوضح يوسف لـ"الوطن" أنّه اختار الدراسة بالشهادة الصناعية، خوفًا من خوض تجربة الدراسة بالثانوية العامة، قائلًا: "كنت خايف من فكرة الثانوي جدًا.. فاخترت المجال الصناعي قسم تبريد وتكييف"، مشيرًا إلى سهولة المواد الدراسية بشكل كبير.

وأعرب يوسف عن سعادته العارمة وصدمته الكبيرة عند معرفته خبر نجاحه، قائلا: "كانت صدمة بالنسبالي وعرفت الخبر وأنا في الشغل.. متوقعتش خالص إني أطلع الأول على الجمهورية، وكنت فاكر إن أخري أطلع الأول على المحافظة مثلًا".

وعن أوقات فراغه، أشار يوسف إلى حرصه على مشاهدة ومتابعة الفيديوهات المرتبطة بدراسته الفنية، موضحا أنّ خطواته القادمة هي الالتحاق بكلية الهندسة، واستكمال تفوقه الدراسي.

واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، نتيجة شهادة الدبلومات الفنية (الدور الأول) للعام الدراسي 2018/2019، وبلغ عدد أوائل الدبلومات الفنية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) هذا العام 31 طالبا وطالبة مقسمين إلى 24 طالبة و7 طلاب.