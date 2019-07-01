رثى الفنان صلاح عبد الله، الفنان الراحل عزت أبو عوف، والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الإثنين، عن عمر ناهز 71 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

وكتب "عبد الله"، قصيدة رثاء، عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات "تويتر": "ومن البداية.. كل السكك يا خطوة يا ملهوفة، كل السكك نهايتها معروفة.. لكن هنمشيها حتى النهاية.. بقالي كتير قوي مشفتكش يا دكتور بس دلوقتي شايفك وبضحك ما أنا عمري ما شفتك إلا وقلبي ما بطلش ضحك.. يا أبو أجمل ضحكة وأحلى ابتسامة.. يا أبو قلب أبيض مع السلامة.. وفي رعاية ربنا يا أطيب حد فينا كلنا".

وغيّب الموت الفنان عزت أبو عوف في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عمر ناهز 70 عامًا بعد صراع مع المرض، وشُيعت جنازة الفقيد ظهر اليوم من مسجد السيدة نفيسة ودُفن في مقابر آل راتب في منطقة المجاورين، وذلك بحضور أسرته ومجموعة من نجوم الفن ومحبيه.

وآخر ظهور للفنان الراحل كان إعلانا لإحدى شركات الاتصالات أمام الفنان عمرو دياب، في شهر رمضان الماضي.

https://twitter.com/SalahAbdallah/status/1145712400320094208

وترأس الراحل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لفترة، وقدّم عددا من الأفلام والمسلسلات الناجحة، بينها أفلام: "اضحك الصورة تطلع حلوة، عمر وسلمى، الجزيرة، وليلة البيبي دول"، ومسلسلات "عباس الأبيض في اليوم الأسود، ظل الرئيس، أميرة في عابدين، وعفاريت عدلي علام"، كما قدم موسيقى وألحان عدد من الأعمال، بينها "حكاية ميزو، في الصيف الحب جنون، والدخول بالملابس الرسمية"، كما أسس فرقة "فور إم" مع شقيقاته.