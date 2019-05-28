وجه الفنان علي ربيع، رسالة للفنانة صابرين، التي تُجسد دور والدته في مسلسله الرمضاني "فكرة بمليون جنيه"، حيث ذكر إنه سعيد جدًا للعمل معها، واصفًا إياها بـ"الإنسانة الجميلة"، وقال لها "الواحد استفاد منك كتير، ويا رب ميكونش أخر شغل معاكي إن شاء الله".

وأضاف "ربيع"، خلال حواره في برنامج "رسايل"، الذي يذاع على شبكة "نجوم أف إم"، أن الفنان صلاح عبد الله الذي يؤدي دور والده في المسلسل ذاته، تّعلم منه الكثير، وهو ممثل قدير، مستطردًا: "صلاح عبد الله وصابرين من الناس اللي الواجد كان مبسوط إنه اشتغل معاهم".