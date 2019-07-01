طالبت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة، في بيان صحفي اليوم، المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته والتحقيق في الجرائم، التي ترتكبها الميليشيات المدعومة من الحكومة التركية، خاصة فى مدينة غريان وقبلها غرغور والرويمي وبراك الشاطى ودرنة وبنغازى وبنى وليد وتازربو وسائر المدن الليبية.

وأدانت الخارجية الليبية، وفق ما نقل موقع "المتوسط" الليبي، بشدة بيان وزارة الخارجية التركية بشأن مزاعم احتجاز مواطنين أتراك، متهما أنقرة بدعم المليشيات المسلحة في الأراضي الليبية.

وشددت وزارة الخارجية الليبية على ضرورة احترام سيادة الدولة الليبية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا.