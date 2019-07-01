قالت وسائل إعلام تونسية، اليوم، إن السلطات في البلاد فتحت تحقيقا في شأن 100 صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، روجت لوفاة الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، وفق ما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وأشار موقع قناة "نسمة" التونسية إلى أن صحيفة "البيان" ذكرت في عددها الصادر اليوم، أنه من المنتظر الكشف عن أصحاب هذه المواقع والتحري عنهم وعن مصادر تمويلهم وتوجهاتهم السياسية.

وأضافت الصحيفة أنه ستتم مساءلة كل من يثبت تورطه في "ترويج معلومات دون إذن وأخبار زائفة على صفحات التواصل الاجتماعي، من شأنها الإخلال بالأمن العام".

جدير بالذكر أن انتشار شائعة وفاة الرئيس التونسي يوم الخميس، أحدث بلبلة وخلف حالة من الاستنفار تزامنا مع تفجير انتحاريين اثنين نفسيهما في شارع "شارل ديجول" وفي منطقة الأمن "القرجاني" بالعاصمة.

وأعلنت الرئاسة التونسية الأسبوع الماضي أن الحالة الصحية للرئيس في تحسن، مشيرة إلى أنه أجرى مكالمة هاتفية مع وزير الدفاع، عبد الكريم الزبيدي.

وكانت الرئاسة التونسية قد أعلنت يوم الخميس أن الباجي قايد السبسي (92 عاما) تعرض لـ "وعكة صحية حادة" استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري بتونس، وأثارت الوعكة الصحية للرئيس مخاوف من حصول فراغ دستوري، خاصة مع قرب موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة نهاية العام الحالي.