كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم الفني، عن ضبط واكتشاف نحو 100 واقعة غش جماعي بامتحانات الدبلومات الفنية 2019، مبينة أنَّه جرى تطبيق القانون عليهم.

نسبة النجاح في الدبلومات 62%.. و31 طالبا من الأوائل بينهم 24 فتاة

وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة الدبلومات الفنية، مبينًا أنّ 600 ألف طالب يدرسون في الصف الأول الثانوي، و700 ألف يدرسون في الدبلومات الفنية، و700 ألف طالب في الثانوية العامة.

وأضاف "شوقي"، خلال كلمته في مؤتمر إعلان نتيجة الدبلومات الفنية، أنّ عدد أوائل الدبلومات الفنية 31 طالبًا، بينهم 24 طالبة و7 طلاب فقط، متابعًا: "هذه الظاهرة متكررة بسبب التزام الفتيات وخوضهن تخصصات جديدة".

وأوضح وزير التعليم، أنّ ظاهرة الغش الجماعي جرى التأكد منها، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها ولن نتقبل وساطة في هذا الأمر.