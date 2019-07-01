قال الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، إن مصر صارت بلدًا آمنًا بعد ثورة 30 يونيو، لكن حوله بركان، في إشارة إلى تفجر الأوضاع الإقليمية في دولها الحدودية مثل السودان، ليبيا، فلسطين، واليمن.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن كبريات البنوك والدول ووكالات التصنيف الائتماني تشهد بتميز الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن التجربة المصرية يجب أن يُحتذى بها في الدول الأخرى التي كانت تعاني من نفس الظروف التي مر بها الاقتصاد المصري.

وتابع، أن مصر أعادت بناء الدولة في أعقاب ثورة 30 يونيو، حيث جرى انتخاب رئيس الجمهورية والبرلمان بشكل حر، كما قامت الأجهزة الأمنية بدورها في تأمين البلاد، وذلك في ظروف إقليمية صعبة.