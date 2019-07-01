حصل الطالب علي محمد علي محمد، ابن مدينة رأس غارب بشمال محافظة البحر الأحمر، على المركز الأول مكرر على مستوى الجمهورية في التعليم الفني، بفصول التعليم والتدريب المزدوج الملحقة بمدرسة صالح عوض الله الفنية الصناعية المتقدمة فصل "البترول".

وعبر الطالب عن سعادته بتحقيق المركز، وتحقيق حلمه وهو الالتحاق بإحدى كليات هندسة البترول، وأهدى النجاح لوالدته في المقام الأول ووالده ومدير مدرسته حمدي العجيمي، والذي كان يعتبره أخا أكبر وصديقا في الوقت نفسه.

وقال علي، لـ"الوطن"، أنه كان يقسم وقته إلى جزئين جزء للدراسة والجزء الآخر للترفيه مع أصحابه، مضيفا انه كان يقضي أكثر من 8 ساعات في المراجعات ولكن على مراحل، مضيفا، "أبلغني نائب وزير التربية والتعليم بخبر حصولي على المركز الأول على مستوى الجمهورية".

وأوضخ أن التعليم الفني يعتبر أفضل بكثير من الثانوية العامة، مشيرا إلى أنه حصل على مجموع 559 درجة من إجمالي 570 درجة، بنسبة 98.1%، بحسب ما أبلغه نائب وزير التربية والتعليم وبعد إعلان نتيجة الأوائل.

وأشاد بدور أسرته في رعايته، واهتمامهم به، وتذليل كافة الصعوبات له وتشجيعه، موجهًا الشكر لهم على هذا التفوق والنجاح الذي تم بفضل الله تعالى وجهد أسرته، مؤكدًا أنه سيستكمل دراسته الجامعية، فور إعلان التنسيق الخاص بالجامعات.

وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حصول الطالب على محمد على محمد، على المركز الاول على مستوى الجمهورية في التعليم الفنى، بعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019، اليوم، في مؤتمر صحفي بمقر ديوان الوزارة، بعد اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم.

وانتهت وزارة التربية والتعليم من إجراءات إعلان نتيجة طلاب المدارس الفنية "صناعي، زراعي، تجاري، فندقي" للدور الأول عام 2019.