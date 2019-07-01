"الوزراء": الأسر غير القادرة لن تدفع مليما في "التأمين الشامل"

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه جرى بدء الاطلاق التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد، لأنها تتمتع بخصائص معينة تسهم في نجاح أي منظومة، موضحًا أنها محافظة صغيرة من ناحية العدد وتتميز بالتنظيم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل والإعلامية سارة حازم، مقدم برنامج "اليوم"، عبر شاشة "DMC"، أن الحكومة متفائلة، بأن يمثل الإطلاق التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد باكورة تطبيق المنظومة في مختلف أنحاء الجمهورية، حيث سيتم الاستفادة من كل الدروس والجوانب التي يجب العمل عليها في هذه التجربة.

وتابع: "نتعامل لأول مرة مع ملفات المرضى بشكل إلكتروني عوضًا عن الشكل الورقي العادي، وهو ما لم نره في مصر أبدًا، حيث نراها في أوروبا والدول المتقدمة، التي تتمتع بنظام تأمين صحي شامل"، لافتًا إلى أن المرضى في القرى لا يحتفظون بالتقارير الطبية الخاصة بتاريخهم المرضي، ومن ثم فإن المنظومة الإلكترونية ستحفظ تاريخهم المرضي.

وأردف، أن الدولة ستتحمل قيمة اشتراك الأسر غير القادرة في المنظومة بشكل كامل، وبالتحديد وزارة المالية: "هذه الأسر لن تدفع مليمًا واحدًا كقيمة اشتراك، وستحصل على نفس الخدمة التي يتلقاها الذين يدفعون قيمة الاشتراك".

وأشار، إلى أن تقديم الخدمة في المنظومة لن يكون قاصرًا على المستشفيات الحكومية فقط، حيث ستتعاقد وزارة الصحة في المراحل المتقدمة من هذه المنظومة مع مستشفيات خاصة لتقديم الخدمة على أعلى مستوى، مؤكدًا أن هذه المستشفيات يجب أن تتقدم بطلب الدخول في المنظومة وأن تجتاز اختبارات جودة معينة.

ولفت، إلى أن 20 وحدة صحية و7 مستشفيات تندرج ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مردفًا أن هناك 4 مستشفيات و17 وحدة صحية يُجرى تجهيزها.

وواصل: "أول عملية جراحية سيشهدها هذا النظام، ستُجرى بعد غدً الأربعاء الموافق 3 يوليو، وهي عبارة عن زرع قوقعة وزرع قرنية لأطفال من المحافظة".