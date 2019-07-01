أكد العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي للجيش الليبي، أن الجيش كان فيه طريقه لحسم المسألة والقتال في طرابلس، ويكاد الأمر يكون منتهي، والوصول إلى العاصمة بأقل الخسائر، غير أن التدخل التركي ووجود قادة عمليات ومرتزقة وصلت إلى القتال ضد الجيش في ليبيا، أدى لزيادة أمد المعركة.

وأضاف المحجوب، في تصريحات نقلها موقع "المتوسط" الليبي، أن "التدخل التركي أمر ليس في صالح ليبيا وشعبها، لا سيما وأن الجيش الليبي هو من يتصدى للإرهاب وعمليات الهجرة غير الشرعية وغير ذلك".

ودعا المحجوب، المواطنين في طرابلس، بالابتعاد عن مواقع القوات الموالية لحكومة الوفاق، مؤكدا أن الجيش سيكثف غاراته على العاصمة.