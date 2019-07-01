قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية، باتحاد الغرف التجارية، إن عدد المصابين بالمرض السكري من المصريين ليس بالقليل، مشيرًا إلى أن ذلك يرجع إلى أسباب جينية، بالإضافة إلى أسلوب الحياة والأكل.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل والإعلامية سارة حازم، مقدم برنامج "اليوم"، عبر شاشة "DMC"، أن الدولة المصرية خطت أكثر من خطوة على طريق تصنيع الأنسولين، مشيرًا إلى أن ما حدث في عام 2018 يعتبر طفرة في الأنسولين المصري، حيث استحوذت شركات أكديما التابعة للدولة على مصنع يصنع الأنسولين.

وأردف، أنه قبل عام 2018، كان المصنعون الأجانب يستحوذون على 90% من سوق الأنسولين بمصر، وهو ما تغير كثيرًا بحلول سنة 2018، حيث أصبح المنتج المصري متواجدًا في المستشفيات الحكومية بنسبة 80%، و30% من السوق بعد أن كان 10% فقط.

وواصل: "نتوقع أن يصل منتج الأنسولين المصنع بمصر إلى نسبة 50% من السوق بنهاية عام 2019، ومن ثم لن يكون السوق المصري تحت رحمة المستثمر الأجنبي، وبنهاية 2019 أصلًا، ستنتج إحدى الشركات الوطنية، الكارتلدج، وهو عبارة عن الأنسولين الذي يحصل عليه المريض في علب، ما سينهي الاحتكار".

وأكد "عوف"، أن الأنسولين المصري سيتمتع بجودة عالية، حيث ستصدره مصر إلى شرق أوروبا وقارة أفريقيا.

وعن تكلفة الأنسولين بعد الإنتاج في مصر، قال "عوف"، إن الوحدة التي تقدر بـ10 سم، ستباع بـ15 جنيها، لكن سعر التصدير سيكون بنفس الجودة، وسعر مختلف.