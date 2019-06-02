نفت وزارة الصحة والسكان، ما تردد حول وجود عجز شديد في عقار الأنسولين من المستشفيات والصيدليات، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لوجود أي عجز بعقار الأنسولين أو أي أدوية أخرى تتعلق بمرض السكر سواء بالمستشفيات أو الصيدليات.وشددت على توافر الأنسولين بشكل طبيعي وبمعدلات أعلى من العام السابق، وأن المخزون الاستراتيجي لهذا العقار مطمئن ويكفي احتياجات المرضى من المواطنين لمدة 6 أشهر، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا تمت للواقع بصلة ويستهدف إثارة البلبلة وقلق المواطنين.

وأكدت الوزارة في بيان للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنها سدت الاحتياجات من الأنسولين، حيت تم توريد 8 ملايين و435 ألف فيال إلى مديريات الصحة والصيدليات بمختلف محافظات الجمهورية بزيادة 49 % عن العام الماضي .

وأكدت الوزارة أن وحدة متابعة نواقص الأدوية بالإدارة المركزية التابعة للوزارة تتابع مدى توافر الأنسولين بشكل أسبوعي، بالإضافة إلى مراقبة جميع الأدوية الحيوية وكميات مخزونها للتأكد من وجود مخزون استراتيجي لا يقل عن ثلاثة أشهر، هذا إلى جانب متابعة الوزارة للخطط الاستيرادية والإنتاجية المقبلة؛ لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإزالة أي معوق لمنع أي نقص قبل حدوثه.

وناشدت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بعدم الاعتداد بأي نقص للأدوية إلا بعد مراجعة النشرة الدورية التي تصدر عنها، وللتحقق من أي معلومة يرجى الاتصال على رقم الوزارة (25354150).