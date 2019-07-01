أحمد موسى: "كل بيت إخواني كان مليان سلاح في 30 يونيو"

قال الإعلامي أحمد موسى، إن القوات المسلحة لن تسمح بانهيار الدولة.

وأضاف "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد"، أن جماعة الإخوان الإرهابية لا تعرف إلا استخدام السلاح، مستشهدًا بتهديد بعض الإرهابيين المحسوبين عليها لمعارضي محمد مرسي العياط.

واستطرد: "الإخوان كانوا هيقتلوا الشعب، وكنتوا منتظرين إيه منه في 30 يونيو وهو عارف الكلام ده، كل بيت إخواني كان فيه أسلحة، فقررت القيادة العامة للقوات المسلحة، إمهال الإخوان 48 ساعة في يوم 1 يوليو".

وأردف، أن محمد مرسي وجماعته الإرهابية لم يستجيبا إلى الشعب، وآثروا التمسك بالسلطة، ما أدى إلى صدور بيان 3 يوليو 2013.