قال الإعلامي أحمد موسى، إن المواطنين استفادوا من ترشيد الدعم وتحريك أسعار المحروقات والمواد البترولية، موضحًا أن ترشيد دعم المواد البترولية أدى إلى رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، بالإضافة إلى دعم المعاشات بـ82 مليار جنيه.

وأضاف "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد"، أن مصر تسير بخطة واضحة للتنمية، في الوقت الذي تشن فيه حربًا كبيرة على الإرهاب، حيث يُجرى العمل على تطوير التعليم والصحة وتقوية الأجهزة الأمنية، وجذب الاستثمارات.

وتابع: "الشعب المصري عظيم، صبر وتحمل كل الأشياء الصعبة بسبب رفع الأسعار، وساندوا القوات المسلحة في حربها على الإرهاب والقرارات التي اتخذتها الدولة وقيادتها السياسية".

وشدد مقدم البرنامج، على أنه من غير المقبول أن يتساوى الفقراء والأغنياء في الحصول على الدعم، ومن ثم كان لزامًا ترشيد الاستهلاك، لكي يستفيد الفقير منه.