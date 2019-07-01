تابع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، سبل التوسع في إنشاء الوحدات الصحية للعلاج عن بعد بالمحافظة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع الدكتورة عبير شقوير، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمسؤولية والخدمات المجتمعية.

أكد محافظ كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، الاتفاق على إنشاء 5 وحدات صحية للعلاج عن بعد بكفرالشيخ، بتكلفة إجمالية بلغت 3.5 مليون جنيه، مشيرا إلى أن التنفيذ فوري، وسيتم الافتتاح بمجرد الانتهاء من عمليات الإنشاءات، فضلا عن وجود 3 وحدات للعلاج عن بعد بمستشفي سيدي سالم المركزي، ومطوبس والزعفران بالحامول.

وأضاف، أن وحدات العلاج عن بعد تهدف إلى رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة، للمواطنين بالمراكز النائية، والتي تكون بها الخدمات الصحية ضعيفة، أو في حالة عدم توفر استشاري متخصص بالوحدة الصحية أو المستشفى، وتوفر الوحدات القدرة للممارس العام بالتعامل مع الأجهزة المزودة بأنظمة تقنية متكاملة بأحدث الأساليب العلمية العالمية، مزودة من وزارة الاتصال وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف أن الوحدات تهدف أيضا إلى سد العجز القائم في حالة عدم تواجد الاستشاريين المتخصصين في مجالات محددة، ورفع مستوي الخدمات الطبية المقدمة، وتوسيع مدي تقديم الخدمات للمواطنين والتيسير عليهم، وعدم جعل الخدمة الصحية مقتصرة على الاستشاري الموجود فقط، ولكن العلاج عن بعد لتوسيع مدى الخدمات الصحية المقدمة في جميع المجالات الطبية، رغم تباعد مسافة تواجد الأطباء المتخصصين، فضلا عن الربط بين الوحدات والمستشفيات بقواعد بيانات دقيقة، ولسد العجز بالأماكن التي تفتقر للخدمات الطبية، ليأتي ذلك في إطار التوسع في تقديم وتوفير الخدمات الصحية للمواطنين، والتعاون المقدم من جمعية مصرالخير.

أوضح أنه يمكن للأطباء من خلال هذه الخدمات بوحدات العلاج عن بعد في حالة عدم توافر الأخصائىي يستطيع الطبيب والممارس العام بالأجهزة تشخيص الحالات المرضية وصرف العلاج اللازم والمناسب لها بطريقة علمية، ضمن تنفيذ 300 وحدة للعلاج عن بعد بتكلفة 100 مليون جنيه على مستوى الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار إلى إنشاء شركات صغيرة ناشئة خاصة بالمشروعات التطبيقية للاستزراع السمكي، واستخدام البحث العلمي في تغذية الأسماك، بهدف تطبيق البحوث العلمية في إنشاء المشروعات والشركات الصغيرة والإنتاج والتسويق.