تمكنت الإدارة العامة لحركة وفحص الحاويات بجمارك الدخيلة، برئاسة سعيد جاد، اليوم، من إحباط محاولة تهريب كمية من الشماريخ والألعاب النارية المحظور استيرادها، طبقا لقانون الأسلحة والذخائر والتعليمات الأمنية، لخطورتها على صحة المواطنين والأمن العام.

شُكلت لجنة جركية بمنطقة الفحص والمعاينة الثانية بجمرك الدخيلة والمكونة من مأمور الحركة، ومثمن، تحت إشراف مدير الإدارة، بحضور مندوب مكافحة التهريب، ومدير إدارة مكافحة التهرب الجمركى، لمعاينة مشمول حاوية 40 قدما رقم FCIU 822831 / 6 الواردة من الصين والمقيدة تحت رقم مهمل 30 لسنة 2019 باسم شركة A .M M. للاستيراد والصنف، طبقا للمستندات Gypsum Board "جيبسون بورد" بوزن 20 طنا.

وبالمعاينة الفعلية تبين وجود 1150 كرتونة شماريخ وألعاب نارية متنوعة بوزن 25 طنا و780 كيلوجراما، وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 32 مليونا و250 ألفا و780 جنيه.قرر حسام حمزة، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة، إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.

يأتى ذلك تطبيقا لتعليمات السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، ومجدى الأنصارى، رئيس قطاع النظم والإجراءات الجمركية المشرف على الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشمالية والغربية، بتشديد الرقابة الجمركية على كافة المنافذ الجمركية، وإحباط كافة أشكال مكافحة التهريب.