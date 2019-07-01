"مياه الفيوم": أعمال التكريك للمجاري المائية وراء ضعف ضغط المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الفيوم، أن ضعف ضغط مياه الشرب بأماكن متفرقة داخل المحافظة، بسبب أعمال التطهير والتكريك للمجاري المائية المغذية للمحطات الرئيسية، التي تنفذها مديرية الري والموارد المائية، منذ 10 أيام.

وأوضحت الشركة، في بيان صحفي، مساء اليوم، أن أعمال التطهير والتكريك، أثرت بالسلب على انتظام عمل المحطات، وتوقفها عن العمل عدة مرات، بسبب ارتفاع نسب العكارة أمام مآخذ المحطات، وتضطر الشركة إلى وقف المحطة حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وأكدت الشركة، في بيانها، أن انخفاض جهد الكهرباء داخل المحطات منذ الخامسة، صباح اليوم، أدى أيضا إلى عدم تشغيل المحطات بكامل طاقتها، مما أدى إلى ضعف ضغوط مياه الشرب بعدة مناطق داخل المحافظة، وأن الشركة ليس لديها دخل في هذا الضعف وأن المحطات تعمل بكامل طاقتها، وكفاءتها.

وأوضحت الشركة، أن مشكلة ضعف ضغوط مياه الشرب داخل إطسا، يرجع إلى أن كميات المياه التي تغذي مركز إطسا، ليست كافية لعدد السكان، نظرا لارتفاع الكثافة السكانية، وأن مركز إطسا من أكبر مراكز المحافظة، ولا تحل مشاكل ضعف ضغوط مياه الشرب بالمركز إلا بانتهاء خط قصر الباسل/ دانيال البالغ قطره 800 مم بطول 13 كيلو، بتكلفة إجمالية تتخطى 120 مليون جنيها، وتنفذه الهيئة القومية لمياه الشرب وسينتهى من تنفيذه خلال شهرين.