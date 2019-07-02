أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر موقعها الإلكتروني، فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة من الطلاب للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية (بمدنية الضبعة - مطروح) للعام الدراسي 2019 - 2020 من جميع المحافظات.

وتستعرض "الوطن" شروط ومواعيد التقديم ونظام الامتحانات على النحو التالي:

الفئات المسموح لها بدخول اختبارات القبول بالمدرسة

1- الطالب الناجح في شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في نفس العام من جميع محافظات جمهورية مصر العربية ومستوفي شروط التقدم.

2- الطالب المصري الحاصل على الشهادة الإعدادية من مدارس ذات طبيعة خاصة "دولية" في مصر، والطالب المصري العائد من الخارج من أي دولة عربية أو أجنبية تقوم بتدريس أي منهج أجنبي وتم معادلة هذه الشهادة بالمنهج المصري.

3- الطالب المصري الذي أدى امتحانات أبنائنا بالخارج في القنصليات المصرية.

إجراءات التقدم للامتحان

بالنسبة للطلاب المذكورين في الفقرة (1):

1- تسجل استمارة التقدم إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

2- فتح باب التقدم إلكترونيًا من الإثنين 1 يوليو وحتى يوم 25 يوليو الجاري، ولن يتم قبول طلبات تقدم بعد هذا التاريخ.

3- ينهي الطالب إجراءات التقدم الإلكتروني وطباعة استمارة التقدم، مع توقيع ولي الأمر عليها، وتقديمها إلى أقسام شؤون الطلبة والامتحانات بالإدارات التعليمية لمراجعتها، واعتمادها بخاتم الشعار مع المستندات الآتية:

- لصق صورتين شخصيتين حديثتين للطالب على استمارة التقدم.

- صورة من الشهادة الإعدادية أو بيان نجاح معتمد.

- صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد.

- إيصال سداد مقابل أداء خدمة قيمته (50 جنيها فقط لا غير) للتقدم لأداء الامتحان للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية على حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بجميع فروع البنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو البريد المصري باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات.

- تقوم المديريات التعليمية (التعليم الفني) باستلام أوراق التقديم بعد اعتمادها من الإدارات التعليمية مع إيصالات سداد مقابل أداء خدمة وإرفاقها ضمن أوراق التقدم المطلوبة.

للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية من مدارس دولية وأبنائنا في الخارج المذكورين في الفقرات (2 و3):

يتم تقديم أوراقهم يدويا إلى الإدارة العامة للتعليم الصناعي مباشرة، خلال نفس فترة التقدم الإلكتروني المشار إليها بعاليه.

شروط التقدم للامتحان

1- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

2- ألا يزيد عمر الطالب المتقدم في 1 أكتوبر 2019 عن 18 عاما.

2- أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي "الإعداداية" دور أول عام 2019، بمجموع لا يقل عن 250 درجة لجميع المحافظات.

3-ألا يقل مجموع كلا من "الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم" عن 90 %.

الطلاب المقبولون بالمدرسة

بناء على القرار الوزاري بشأن إنشاء المدرسة الثانوية الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية (نظام الخمس السنوات) التابعة لإدارة الضبعة التعليمية المادة الثامنة يسدد الطلاب مبلغ "3000 جنيه" سنويًا مقابل الخدمات الإضافية التعليمية، ويتم زيادته سنويًا.

موعد عقد الامتحان

يجرى الاختبار يومي الإثنين والثلاثاء 5 و6 يوليو 2019.

نظام الامتحان

- يعتبر هذه الامتحان "اختبار مسابقة" بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية.

- يعقد الامتحان إلكترونيًا عبر اللجان الإلكترونية المخصصة لهذا الامتحان، وتعلن النتيجة للطلاب عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، ويعقد الاختبار من دور واحد فقط، ولا يسمح للطلاب المتخلفين عن مواعيد هذه الاختبارات المقررة للالتحاق بالمدرسة مهما كان مجموع درجاتهم، وعذرهم في التغيب عن الاختبار الإلكتروني.

- يحق للطالب الذي لم يقبل في الاختبار، التظلم خلال مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ إعلان النتائج، على أن يقدم التظلم إلى مكتب خدمة المواطنين بديوان عام الوزارة، وتختص المديريات التعليمية بفحص التظلمات التي تتعلق بمراجعة استمارات الطلاب واستيفاء شروط التقدم.

- يتم قبول الطلاب بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية طبقًا للأعداد المقرر قبولها سنويًا.

- بعد انتهاء الاختبارات الإلكترونية يتم ترتيب الطلاب والمفاضلة بينهم على النحو التالي:

أولًا: المجموع الاعتباري لمكونات الاختبار الإلكتروني وفق معايير يضعها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

ثانيًا: اجتياز الطالب لمعيار النجاح في كل مكون من مكونات الاختبار الإلكتروني على حدة، وفقًا لمعيار النجاح الذي يحدده المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

يتم ترتيب الطلاب الناجحين في المرحلة الأولى ترتيبًا تنازليًا لاختيار العدد المطلوب للمرحلة الثانية للاختبارات بإحدى المؤسسات العسكرية العريقة.

ويمكنك التقدم إلكترونيًا من هنـــــا.