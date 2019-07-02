رئيس "النواب الليبي" يخاطب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لوقف التدخل التركي

وجه رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، خطابًا للأمين العام للأمم المتحدة أنطويو جوتيريس، وآخر لرئيس الاتحاد الأفريقي للدورة الحالية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن التدخل السافر من دولة تركيا وانتهاكها للسيادة الوطنية لليبيا ولميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، فإن المستشار عقيلة صالح، سجل شجب المجلس خلال خطابه للتدخل التركي ودعمها للمليشيات المسلحة الإرهابية والخارجة عن القانون ضد قوات الجيش الوطني، مؤكدًا على اختطاف العاصمة طرابلس ومصرف ليبيا المركزي ومؤسسات الدولة من قبل قادة المليشيات الإرهابية الذين ينهبون أموال الشعب الليبي ويمارسون أعمال النهب والخطف وتهريب البشر وثروات الليبيين.

وأضاف أنه "من غير المعقول أن تقف قواتنا المسلحة مكتوفة الأيدي إزاء ذلك وهذا ما لا يقبله عقل ولاقانون".

وقال رئيس مجلس النواب الليبي، إن المؤسسة العسكرية هي صمام الأمان لوحدة ليبيا وحماية الدستور ومؤسسات الدولة وكافلة للحقوق والحريات.

وطالب "صالح" الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الاتحاد الأفريقي، باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء هذا التدخل التركي السافر في ليبيا والذي يشكل خرقًا لكل المواثيق والمعاهدات الدولية وتشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن هذا التدخل المرفوض.