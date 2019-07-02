نعت الفنانة رجاء الجداوي الفنان الراحل عزت أبوعوف، خلال فقرة "إسأل مع رجاء" في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" مع الإعلامي عمرو أديب. وقالت الجداوي "كان صديقي وأخويا وزميلي الأنسان الراقي الحلو اللي لسانه حلو".

وتابعت: "عشرة طويلة مع بعض وعشرة طيبة مفيهاش يوم لفظ وحش أو مشكلة وسيرته جميلة زيه"، قائلة إن أبوعوف كان فارسًا ومن نبلاء الفن.

وغيّب الموت الفنان عزت أبو عوف، في الساعات الأولى من صباح الاثنين، عن عمر ناهز 70 عامًا بعد صراع مع المرض، وشُيعت جنازة الفقيد ظهر أمس من مسجد السيدة نفيسة ودُفن في مقابر آل راتب في منطقة المجاورين، بحضور أسرته ومجموعة من نجوم الفن ومحبيه.