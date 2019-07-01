نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة وجميع الهيئات والقطاعات، الفنان عزت أبوعوف الذي وافته المنية فجر اليوم بعد صراع مع المرض، قائلة إنّ سلسة المبدعين المصريين فقدت إحدى حلقاتها، وأنّ الراحل تميز بمواهب متعددة وأبدع أعمال موسيقية ودرامية عبرت عن أحلام وطموحات جيل كامل.

وأوضحت وزيرة الثقافة أنّها ستشارك وزير الثقافة في مراسم تشييع الجثمان لمثواه الأخير عقب صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة.

وأبوعوف مواليد 1948 وينتمي لعائله فنية، تعلم أصول الموسيقى من والده الموسيقار أحمد شفيق أبوعوف، وحصل على بكالوريوس الطب، ثم بدأ مشواره الفني من خلال الغناء في أوائل الثمانينيات، وكون فريقا غنائيا باسم فور إم مع شقيقاته الثلاث، وقدم من خلاله بطولة العديد من المسرحيات، بينها "عشرة على باب الوزير"، محققا نجاحا كبيرا.

وغيّب الموت الفنان عزت أبوعوف في الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر ناهز 70 عاما بعد صراع مع المرض، وتشيّع جنازة الفقيد ظهر اليوم من مسجد السيدة نفيسة، ويُدفن في مقابر آل راتب في منطقة المجاورين.

وآخر ظهور للفنان الراحل كان إعلان لإحدى شركات الاتصالات أمام الفنان عمرو دياب، في شهر رمضان الماضي.

وترأس الراحل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لفترة، وقدّم عددا من الأفلام والمسلسلات الناجحة، بينها أفلام اضحك الصورة تطلع حلوة، عمر وسلمى، الجزيرة، وليلة البيبي دول، ومسلسلات عباس الأبيض في اليوم الأسود، ظل الرئيس، أميرة في عابدين، وعفاريت عدلي علام، كما قدم الموسيقى والألحان لعدد من الأعمال، بينها حكاية ميزو، في الصيف الحب جنون، والدخول بالملابس الرسمية، كما أسس فرقة الفور إم مع شقيقاته.