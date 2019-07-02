صور| شرطة هونج كونج تطارد محتجين اقتحموا البرلمان

أطلقت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع لطرد متظاهرين اقتحموا البرلمان في هونج كونج.

وكان المتظاهرون احتلوا مبنى المجلس التشريعي لساعات في ذكرى انتقال هونج كونج للسيادة إلى الصين من بريطانيا، وبعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي، أمّن المئات من رجال الشرطة المبنى عقب تحذير للمحتجين لإخلائه، بعد أسابيع من التظاهرات في مدينة هونج كونج بسبب قانون تسليم المجريمين المثير للجدل، وفقا لـ"bbc".

وذكر موقع "miror"، أن قوات شرطة مكافحة الشغب إقتحمت مبنى حكومي في هونج كونج، بعد أن حطم مئات المتظاهرين النوافذ وكسروا الأبواب، وقاموا بعمليات تخريب والكتابة على الجدران في موجة تصاعدية من التظاهرات.

وحاصر المتظاهرون مبنى المجلس التشريعي لمدة أربع ساعات قبل أن يقتحموه في النهاية، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والهراوات لتهدئة العنف المتصاعد من المتظاهرين، وطالب المحتجون بإجراء تحقيق مستقل في وحشية الشرطة خلال تظاهرات سابقة في 12 يونيو الماضي.

وأصدرت أمانة المجلس التشريعي، بيانًا بإلغاء العمل ليوم الثلاثاء، وعقدت الرئيسة التنفيذية في هونج كونج كاري لام، مؤتمرا صحفيا في الساعة 04:00 بالتوقيت المحلي أدانت فيه "الاستخدام الشديد للعنف" للمتظاهرين الذين اقتحموا المجلس التشريعي.