طقس اليوم الثلاثاء 2-7-2019 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا، لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد. كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة. كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 25 37

الإسكندرية 25 32

مطروح 25 30

أسوان 30 43

الزقازيق 24 37

الإسماعيلية 24 36

السويس 25 36

العريش 22 32

رفح 22 32

نويبع 26 37

طابا 25 37

الطور 25 35

شرم الشيخ 29 38

الغردقة 29 39

مرسى علم 28 37

الفيوم 26 38

بني سويف 26 38

المنيا 27 39

أسيوط 27 39

سوهاج 27 39

قنا 28 40

الأقصر29 42

حلايب 29 36

شلاتين 27 38

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 26 42

المدينة 26 42

القدس 18 29

الرياض 27 44

المنامة 32 40

أبوظبي 30 41

الكويت 31 47

دمشق 14 36

بيروت 25 30

عمان 17 33