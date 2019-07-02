مسؤولان أمريكيان يشاركان في افتتاح نفق استيطاني قرب المسجد الأقصى

شارك مسؤولان أمريكيان في افتتاح نفق استيطاني بالقرب من المسجد الأقصى بفلسطين، حسبما ذكرت قناة "الحدث"، في تقرير لها.

وحسبما جاء في التقرير، فإن المسؤولين هما سفير الولايات المتحدة الأمريكية في إسرائيل ديفيد فريدمان، ومبعوث السلام الأمريكي جيسون جنبلاك، حيث شارك المسؤلان، بجانب سارة، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبمطرقة وزنها عدة كيلو جرامات، في افتتاح نفق تهويدي في حي وادي حلوة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

شاهد مسؤولان أميركيان يشاركان في افتتاح نفق استيطاني بالقرب من #المسجد_الأقصى pic.twitter.com/jjNy17J8TY — الحدث (@AlHadath) July 1, 2019

وحسبما جاء في التقرير فإن الإسرائليين، أطلقوا على هذا النفق اسم "طريق الحجاج"، بعد أن قُدم على أنه مسار للحجاج إلى الهيكل الثاني المزعوم، "حسب قولهم".