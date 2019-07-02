نائب وزير الدفاع الروسي يزور كوريا الشمالية لبحث التعاون العسكري

يجري نائب وزير الدفاع ألكسندر فومين، زيارة إلى كوريا الشمالية خلال أيام لبحث الوضع في شبه الجزيرة الكورية وآفاق التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية في المجال العسكري.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن بيان أصدرته وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء، أنَّ نائب وزير الدفاع ألكسندر فومين سيجري زيارة عمل إلى كوريا الشمالية لعقد محادثات ثنائية مع قادة وزارة الدفاع في كوريا الشمالية.

وأضاف البيان، أنَّه سيجرى خلال اللقاء بحث الوضع في شمال شرق آسيا وشبه الجزيرة الكورية، وحالة وآفاق التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية، وكذلك القضايا العالمية الراهنة والأمن.