​أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، النشرة السنوية للتجارة البينية مع التجمعات الدولية عام 2018 ومن أهم مؤشراتها ما يلي:

أولا: التجارة البينية مع التجمعات الدولية التي تتضمن مصر وهي: تجمع الإسكوا، تجمع دول الساحل والصحراء، تجمع الكوميسا، مجموعة الخمس عشرة، منطقة التجارة الحرة العربية، مجموعة الثمانية الإسلامية النامية ومنه يتضح:

بلغ إجمالي قيمة صادرات مصر إلى تلك التجمعات 28.7 مليار دولار عام 2018 مقابـل 26.9 مليار دولار عام 2017 بزيادة 6.6٪.

جاءت صادرات مصر إلى منطقة التجارة الحرة العربية في المرتبة الأولى، وبلغـت قيمتها 9.4 مليار دولار عام 2018 مقابل 9.8 مليار دولار عـام 2017 بنسبة انخفاض قدرها 3.5٪، يليهـا تجمع الأسكـوا وبلـغ إجمالي قيمة الصادرات 7.9 مليار دولار عام 2018 مقابل 8.1 مليار دولار عـام 2017 بنسبـة انخفاض قدرها 2.4٪ .

وفي المرتبة الأخيرة جاءت مجموعـة الكوميسا وبلغ إجمالي قيمة الصادرات 1.9 مليار دولار عام 2018 مقابل 1.6 مليار دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 16.6٪.

وبلغ إجمالي قيمة واردات مصر من تلك التجمعات 36.8 مليار دولار عام 2018 مقابل 30.6 مليار دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 20.4٪.

وفي المرتبة الأولى واردات مصـر مـن تجمع منطقة التجارة الحرة العربية وبلغت قيمتها 12.9 مليار دولار عام 2018 مقابل 9.8 مليار دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 32.2٪، يليها مجموعـة الخمس عشرة، وبلغ إجمالي قيمـة الواردات 9.1 مليار دولار عـام 2018 مقابل 9.3 مليار دولار عام 2017 بنسبة إنخفاض قدرها 1.7٪.

جاءت في المرتبـة الأخيرة تجمع الكوميسا وبلغ إجمالي قيمة الواردات 1.0 مليار دولار عام 2018 مقابل 0.6 مليار دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 64.4٪.

ثانيا: التجارة البينية مع التجمعات الدولية التي لا تتضمن مصر، وهي: تجمع الاتحاد الأوروبي، تجمع الافتا، تجمع النافتا ، تجمع رابطة الاسيان ، تجمع الميركوسور، ومنه يتضح:

بلغ إجمالي قيمة صادرات مصر إلى تلك التجمعات 12.0 مليار دولار عام 2018 مقابل 10.1 مليار دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 18.6٪

جاءت صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي في المرتبة الأولى وبلغت قيمتها 9.0 مليار دولار عام 2018 مقابل 7.7 مليار دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرهـا 17.8٪.

يليها تجمع النافتا وبلغ إجمالي قيمة الصادرات 1.8 مليـار دولار عـام 2018 مقابل 1.5 مليار دولار عام 2017 بنسبة زيادة 21.9٪.

جاءت في المرتبـة الأخيرة مجموعة تجمع الافتا وبلغ إجمالي قيمة الصادرات 0.2 مليار دولار عام 2018 مقابل 0.4 مليار دولار عام 2017 بنسبة انخفاض قدرها 38.4%.

بلغ إجمالي قيمة واردات مصر من تلك التجمعات 37.2 مليار دولار عام 2018 مقابل 32.6 مليار دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 14.1٪

وجاءت واردات مصر من الاتحاد الأوروبي في المرتبة الأولى وبلغت قيمتها 21.8 مليار جنيه عام 2018 مقابل 20.1 مليار دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 8.8، يليها النافتا وبلغ إجمالي قيمة الواردات 5.9 مليار دولار عام 2018 مقابل 4.2 مليار دولار عام 2017 بنسبة زيـادة قدرها 40,6٪.

وجاءت في المرتبة الأخيرة تجمع الأفتا وبلغ إجمالي قيمة الواردات 1.6 مليـار دولار عام 2018 مقابل 0.9 مليار دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 67.1 ٪.